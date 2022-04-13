В Мелитополе директор техникума запугивает родителей и учеников отчислением за неповиновение оккупантам

В Мелитополе директор техникума запугивает родителей и учеников отчислением за неповиновение оккупантам

Россияне пытаются организовать свой учебный процесс.

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты ставят на ключевые должности в сфере образования коллаборантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Россияне пытаются организовать свой учебный процесс во временно оккупированном Мелитопле. Кроме того, педагоги-коллаборанты стремятся отчитываться перед российскими средствами массовой пропаганды об успехах в этом плане. К слову, по решению главы Запорожской ОВА Александра Старуха, каникулы в школах города должны продлиться до 1 мая.

Кроме того, директор промышленно-экономического техникума Елена Шапурова подражает террористическим методам оккупантов страны-агрессорки. Она устрашает родителей и учеников, угрожает им исключением. Руководительница учебного заведения склоняет педагогов к сотрудничеству, обещая начисление зарплаты от 1 апреля.

Напомним, местные жители Мелитопольского района сообщают, что оккупанты проводят обыски в жилищах людей. Россияне ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

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