В Мелитополе "кадыровцы" захватили склад сельскохозяйственной техники

На захваченных территориях российские захватчики оказывают давление на местных жителей и разграбляют их.
В Мелитополе Запорожской области так называемые "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники. Оккупанты пытаются распродать захваченное имущество.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 24 сентября.
"Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством", — подчеркнули в штабе.
Как сообщалось, в Харьковской области оккупанты перед бегством решили ограбить населенные пункты Украины. Они захватили с собой телефоны, ноутбуки, технику и генераторы мирных жителей.
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