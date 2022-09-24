В Мелитополе "кадыровцы" захватили склад сельскохозяйственной техники

На захваченных территориях российские захватчики оказывают давление на местных жителей и разграбляют их.

В Мелитополе Запорожской области так называемые "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники. Оккупанты пытаются распродать захваченное имущество.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 24 сентября.

"Военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством", — подчеркнули в штабе.

Как сообщалось, в Харьковской области оккупанты перед бегством решили ограбить населенные пункты Украины. Они захватили с собой телефоны, ноутбуки, технику и генераторы мирных жителей.

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