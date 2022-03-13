В Мелитополе коллаборантка, которую оккупанты провозгласили "мэром" заявила о начале роботе российских пропагандистов

В Мелитополе коллаборантка, которую оккупанты провозгласили "мэром" заявила о начале роботе российских пропагандистов

Колаборантка записала очередное обращение.

Колаборантка Галина Данильченко, которую российские оккупанты провозгласили "городским головой" Мелитополя, записала очередное видеообращение, в котором заявила, что в городе возобновляет вещание российских пропагандистских каналов.

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Об этом она заявила в своем видеообращении, которое распространяют телеграмм-каналы.

Колаборантка заявила, что в оккупированном украинском городе начинает работу российское пропагандистское телевидение.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты, похитившие городского голову Ивана Федорова, назначили нового "мэра". Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

Также депутаты Мелитополя заверили в проукраинской позиции и обвинили "Оппозиционный блок" в госизмене.