В Мелитополе коллаборанты заставляют школьников надевать георгиевские ленты и рассказывать стишки о войне

В Мелитополе коллаборанты заставляют школьников надевать георгиевские ленты и рассказывать стишки о войне

Оккупанты государства-террориста России не прекращают внедрять собственные порядки на территориях, оказавшихся под их контролем.

В захваченном Мелитополе Запорожской области директора-коллаборанты школ заставляют детей надевать георгиевские ленты. Кроме того, своими "достижениями" они хвастаются в российских средствах массовой пропаганды.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что в последнее время возросло количество пропагандистских сюжетов о "улучшении". В эфирах показывают, какие мелитопольские дети в школах и дошкольных учреждениях рисуют тематические рисунки, рассказывают стихи о войне. Между тем директора школ и руководители детских садов цепляют георгиевские ленты без разрешения родителей.

Кроме того, пророссийские власти оккупированного Мелитополя пытаются запустить образовательный процесс. В частности, на сотрудничество согласилась преподавательница театрального искусства Елена Соболева.

В городе также заработает школа искусств. Заведением будет руководить предательница, ранее ведшая кружок театрального искусства. Работники учебного заведения сообщают, что "директор" проводит собеседование с каждым отдельно. Часть зарплаты им обещают платить в гривнах, но большую – наличными в российских рублях.

Как сообщалось , с начала марта, когда российские войска вошли в Херсон, оккупанты пытаются там закрепить свою "власть". Россияне принимают разные меры, чтобы закрепиться в городе. В частности, военные государства-террориста пытаются хоть как-то обеспечить деятельность российско-оккупационных войск и поддержку российского оккупационного режима.

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