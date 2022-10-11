В Мелитополе на аэродроме раздаются взрывы: оккупанты засуетились

Пока Россия обстреливает ракетами мирные города Украины, ВСУ и дальше постепенно делают свое дело. В оккупированном россиянами Мелитополе на местном аэродроме снова "хлопки".

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Взрывы на аэродроме Мелитополя, где оккупанты в очередной раз развернули военную базу. Оккупанты засуетились и сразу пишут о каких-то там "учениях". Однако жители уже научились различать глухие звуки их жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, чем попали в россиян Силы обороны. Предварительно известно о попадании в расположение оккупантов и техники.

До этого было сообщение, что из Мелитополя в сторону Херсонской области вылетели несколько российских истребителей.

Оккупанты придумали свою версию и сообщают, что на аэродроме проводятся учения мобилизованных.

"Поводов для паники нет – угрозы гражданскому населению отсутствуют. Сегодня в пригороде Мелитополя будут проводиться учения с участием военнослужащих ВС РФ. Во время них жители города и близлежащих населенных пунктов могут слышать звуки стрельбы и взрывов, — пишут пропагандисты.

Напомним, что в ночь на 8 октября в оккупированном ВС РФ Мелитополе произошел мощный взрыв.

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