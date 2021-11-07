В Мелитополе на мусорку выбросили младенца: ребенка в пакете нашли бездомные (фото)

В Мелитополе на мусорку выбросили младенца: ребенка в пакете нашли бездомные (фото)

Ребенка завернули в полотенце и положили в пакет, после чего выбросили в бак с отходами.

Сегодня утром, 7 ноября, в мусорном баке на улице Ярослава Мудрого в Мелитополе Запорожской области обнаружили младенца. О жуткой находке правоохранителям сообщила местная жительница в 09:30.

Как рассказали в полиции Мелитопольского районного управления, на место происшествия выехали следователи, эксперты и кинолог со служебной собакой.

фото/Мелитопольское районное управление полиции в Запорожской области

Как выяснилось, мёртвого младенца в мусорном баке нашли двое местных жителей возле одного из многоэтажных домов. Ребенок лежал в полимерном пакете, завернутый в розовое полотенце.

фото/"Риа Мелитополь", Telegram

В местном Telegram-канале "Риа-Мелитополь" пишут, что ребенка нашли бездомными. Они рассказали, что сначала не поняли, что в пакете ребенок – думали, это кукла. С помощью прохожих они вызвали полицию.

фото/"Риа Мелитополь", Telegram

Скорее всего, ребенка выбросили ночью, поскольку последний раз отходы вывозили в субботу днем, 6 ноября.

фото/Мелитопольское районное управление полиции в Запорожской области

Младенцем оказался доношенный мальчик, на его теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность женщины, родившей ребенка, и обстоятельства произошедшего. По этому факту материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка с дополнительной отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку