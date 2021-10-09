Полиция подтверждает самоубийство.
В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена. Владельца ТМ "Молочная река" Евгения Куценко, который также был одним из соучредителей известной в Украине компании "Олком", обнаружили повешенным.
В полиции говорят о самоубийстве. Это подтвердила пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская, пишут fakty.ua.
Местные издания сообщают, что в последнее время у 53-летнего бизнесмена и мецената возникли проблемы с бизнесом — якобы его молокозавод оказался на грани закрытия.
В 2014 году Куценко уже стрелял в себя из травматического пистолета. Поводом, по данным Telegram-канала "Гнилая черешня", стал развод с женой. Тогда он выжил и даже временно примирился с женщиной.
Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.