Полиция подтверждает самоубийство.

В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена. Владельца ТМ "Молочная река" Евгения Куценко, который также был одним из соучредителей известной в Украине компании "Олком", обнаружили повешенным.

В полиции говорят о самоубийстве. Это подтвердила пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская, пишут fakty.ua.

Местные издания сообщают, что в последнее время у 53-летнего бизнесмена и мецената возникли проблемы с бизнесом — якобы его молокозавод оказался на грани закрытия.

В 2014 году Куценко уже стрелял в себя из травматического пистолета. Поводом, по данным Telegram-канала "Гнилая черешня", стал развод с женой. Тогда он выжил и даже временно примирился с женщиной.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

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