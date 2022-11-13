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В Мелитополе "новый завоз": в город прибыли свежие "мобики" и скупают гражданскую одежду и "заправляются" спиртным

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2497
Время на прочтение
1 мин
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В Мелитополе "новый завоз": в город прибыли свежие "мобики" и скупают гражданскую одежду и "заправляются" спиртным

Фото: Associated Press

В Мелитополь прибыли подразделения мобилизованных оккупантов.

В Мелитополь в Запорожье привезли сотни "свежемобилизованных" россиян. Они уже "обживаются", скупают алкоголь и на всякий случай запасаются гражданской одеждой.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает, еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России запретили употреблять слова "мобики" и "хлопок". Впрочем, эти лексемы отнюдь не отменяют события на фронте и не влияют на способность русских кафиров.

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Дата публикации
Просмотры
2497
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