В Мелитополе оккупанты на территории школ обустраивают себе базы и склады боеприпасов — мэр

Одну из таких баз оккупантов украинские партизаны уже уничтожили, говорит мэр города.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные обустраивают в школах свои базы и свозят туда боеприпасы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, базу оккупантов местные жители заметили на территории школы №16. Один из таких военных объектов партизаны уже уничтожили.

Также Федоров добавил, что россияне пытаются сорвать дистанционную учебу в Мелитополе.

"Рашисты даже пытаются заблокировать дистанционную учебу, которую мы начали для наших школьников. Целыми днями они пытаются "положить" нашу платформу, на которой 14 тысяч детей учатся онлайн каждый день", — сказал мэр города.

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