В Мелитополе оккупанты на территории школ обустраивают себе базы и склады боеприпасов — мэр

Одну из таких баз оккупантов украинские партизаны уже уничтожили, говорит мэр города.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные обустраивают в школах свои базы и свозят туда боеприпасы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
По его словам, базу оккупантов местные жители заметили на территории школы №16. Один из таких военных объектов партизаны уже уничтожили.
Также Федоров добавил, что россияне пытаются сорвать дистанционную учебу в Мелитополе.
"Рашисты даже пытаются заблокировать дистанционную учебу, которую мы начали для наших школьников. Целыми днями они пытаются "положить" нашу платформу, на которой 14 тысяч детей учатся онлайн каждый день", — сказал мэр города.
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