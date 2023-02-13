В Мелитополе оккупанты пристают к девушкам-подросткам и женщинам — мэр

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские солдаты пристают к девушкам-подросткам и молодым женщинам.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Иван Федоров.

"Я встречался с выехавшими детьми. Одна девочка, которой 16 лет, сказала, что она уехала по той причине, что кадыровцы и другие российские военные начали приставать к детям 16 — 17 лет. Это тот факт, что я услышал от нашей девочки, что выехала из временной оккупации", – рассказал Федоров.

Местные СМИ также сообщали, что недавно в городе машина с осетинами остановилась прямо на остановке общественного транспорта и захватчики начали приставать к молодой женщине, которую довели до слез.

Напомним, в Мелитополе оккупанты "осудили" женщину из-за доната на ВСУ.

Ситуация в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированном городе остаются от 50 до 60 тысяч жителей.

Российские захватчики обустроили по меньшей мере пять застенков, где применяют против украинцев электричество и стреляют по конечностям. На временно оккупированной части Запорожской области находятся "вагнеровцы", "кадыровцы" и мобилизованные.

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