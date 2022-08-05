Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мелитополе оккупанты продолжают принудительную паспортизацию: давят на владельцев земельных участков

Дата публикации
Просмотры
1194
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мелитополе оккупанты продолжают принудительную паспортизацию: давят на владельцев земельных участков

Фото: УНИАН

Россияне продолжают принудительную паспортизацию украинцев, как проживают на временно оккупированных территориях.

В частности, в этом направлении оккупанты активно начали работать в Мелитополе и его окрестностях. Захватчики обнародовали требования по земельным паям для местных жителей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Людей, сдающих в аренду земельные участки, заставляют заключить новый договор в соответствии с законодательством страны-агрессорки России. Впрочем, для этого у людей должен быть российский паспорт. Жителей, как по истечении срока договора не появится, оккупанты планируют лишать права собственности на владение земельными паями.

Российские захватчики также сообщили, что в сентябре этого года украинские номерные знаки на авто будут изменены на временные с последующим переоформлением. Впрочем, и для этого владелец транспортного средства должен иметь российский паспорт.

Как сообщалось, оккупанты начали готовить временно оккупированный Энергодар к псевдореферендуму. Россияне устанавливали в городе агитационные палатки, а также раздают пропагандистскую газету. Делают все русские захватчики.

Читайте также:

Людей не выпускают и пытают: ситуация в оккупированном Мелитополе - Иван Федоров в ТСН

Людей не выпускают и пытают: ситуация в оккупированном Мелитополе - Иван Федоров в ТСН
 

Похожие темы:

Следующая публикация