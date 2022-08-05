В Мелитополе оккупанты продолжают принудительную паспортизацию: давят на владельцев земельных участков

В частности, в этом направлении оккупанты активно начали работать в Мелитополе и его окрестностях. Захватчики обнародовали требования по земельным паям для местных жителей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Людей, сдающих в аренду земельные участки, заставляют заключить новый договор в соответствии с законодательством страны-агрессорки России. Впрочем, для этого у людей должен быть российский паспорт. Жителей, как по истечении срока договора не появится, оккупанты планируют лишать права собственности на владение земельными паями.

Российские захватчики также сообщили, что в сентябре этого года украинские номерные знаки на авто будут изменены на временные с последующим переоформлением. Впрочем, и для этого владелец транспортного средства должен иметь российский паспорт.

Как сообщалось, оккупанты начали готовить временно оккупированный Энергодар к псевдореферендуму. Россияне устанавливали в городе агитационные палатки, а также раздают пропагандистскую газету. Делают все русские захватчики.

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