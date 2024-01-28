В Мелитополе оккупанты провели мероприятие, на котором отметили лучших коллаборантов: что получили любители РФ

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты отметили наиболее старательных предателей Украины. Награды получили представители сектора "культуры" – сотрудники музеев, клубов, библиотек и творческих коллективов.

Об этом пишет ЦНС.

Ценят предателей в Украине и в РФ с собой – не заберут

Россияне всегда уделяли немало внимания этому направлению. Они делают все для насаждения своей "великой" недокультуры — от переименования топонимов в русский манер до репертуара спектаклей и песен локальных ансамблей и коллективов. Кроме того, эта категория очень хорошо справляется с задачей агитирования народа за правящую партию и кремлевского диктатора, готовящегося к очередному фарсу под названием "выборы президента РФ".

И пусть пока РФ якобы окружает предателей одобрением и благодарностью, они должны помнить: личности большого количества коллаборантов уже идентифицированы. После деоккупации украинских территорий, все они будут отвечать перед Законом Украины. Надеяться на то, что их защитят оккупанты, не стоит.

"Россияне оставили таких горе-активистов при отступлении с Харьковщины и Херсонщины, уже многие из них отбывают наказание в пенитенциарных заведениях. В настоящее время благодаря неравнодушным гражданам соответствующие органы собирают доказательную базу и формируют дело на каждого изменника, который решил работать на врага за ничтожные продуктовые пакеты и значки", — подчеркнули в подполье.

Ранее призывник в военкомате хвалил Путина и заявил, что после мобилизации сразу предаст Украину.

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