В Мелитополе оккупанты составляют списки жителей: городской голова сообщил о возможной подготовке к референдуму

В Мелитополе оккупанты составляют списки жителей: городской голова сообщил о возможной подготовке к референдуму

К сожалению, ситуация в городе с каждым днем становится все более напряженной.

В Мелитополе Запорожской области российские захватчики собирают данные о людях, которые не смогли эвакуироваться.

Так они могут проводить подготовку к проведению референдума, сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров 15 мая во время национального телемарафона сказал городской председатель Мелитополя Иван Федоров.

"К сожалению, ситуация в городе с каждым днем становится все более напряженной. Несколько дней назад россияне начали в библиотеке собирать списки людей. Они это делают, прикрываясь благими намерениями. Говорят, что в связи с тем, что 80% в городе безработных, собирают данные, чтобы помочь с работой, но таким образом они пытаются восстановить реестр тех жителей, которые остались в городе", — сказал он.

По словам Федорова, затем эти данные кафиры будут использовать, не исключено, что они готовятся к референдуму.

Между тем, в Мариуполе массово горят разбитые квартиры из-за попытки оккупантов восстановить электричество.

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