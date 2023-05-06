В Мелитополе оккупанты спровоцировали безумную панику на въезде в Крым: фото

На КПП "Чонгар" по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди автотранспорта.

Подготовка к массовой эвакуации российских оккупантов из Мелитополя привела к огромным очередям на административной границе с временно оккупированной территорией АРК Крым.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров, опубликовав соответствующие фото.

"Фото "без слов" на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

По словам Ивана Федорова, военные и владельцы спецпропусков проезжают вне очереди.

“Грузовки с награбленным – в отдельной очереди. А тысячам легковых автомобилей — минимум 5 часов ожидания”, — отметил он.

Напомним, россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении так называемой полиции, а также вывозят технику с оккупационного паспортного стола.

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