В Мелитополе оккупанты ставят на автомобильные номера символы Российской империи

В Мелитополе оккупанты ставят на автомобильные номера символы Российской империи

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR.

Военные РФ раздавали в городе автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписи "TVR". Отмечается, что это прямая отсылка к Таврической губернии.

Об этом сообщили в сводке Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что таким образом захватчики стремятся во временно захваченных населенных пунктах разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские. Речь идет о разных сферах жизнедеятельности: восстановлении коммунистических памятников, использовании фальшивых символов и т.д.

"Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, находящиеся под оккупацией жители Энергодара жалуются, что их жизнь полностью зависит от действий военных российской армии. Люди боятся устраивать акции в поддержку Украины, ведь россияне всех запугали во время предыдущих митингов.

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