В Мелитополе оккупанты выдают украинскую гумпомощь за российскую, а в школах хотят начать обучение

В Мелитополе оккупанты выдают украинскую гумпомощь за российскую, а в школах хотят начать обучение

Обучение должно проходить на русском языке.

В Мелитополе оккупанты страны-агрессора России отбирают у местного населения украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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Отмечается, что после этого захватчики снимают видеоматериалы о том, что город якобы получил помощь с российского гуманитарного комвоя. Впрочем, на видео видно, на каком языке написаны названия продуктов и производителей — это в основном страны Европейского Союза.

Кроме того, во временно оккупированном городе россияне планируют ввести учебный процесс в учебных заведениях в соответствии со стандартами страны-захватчицы. Обучение должно проходить на русском языке уже с апреля 2022 года. Педагоги, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают выплату денежного вознаграждения в российских рублях.

"Запорожская областная военная администрация напоминает тем, кто согласится на работу под руководством оккупантов: сотрудничество с врагом влечет уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, армия Российской Федерации, временно оккупировавшая куртный город Приморск в Запорожской области, запугивает местное население. Отмечается, что оккупанты страны-агрессорки в городе распространяют дезинформацию о том, что Украина намеренно отключила мобильную связь и Интернет по береговой линии. Вроде бы государство оставило людей россиянам.

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