В Мелитополе оккупанты взяли в плен руководство центра профессионально-технического образования

Военные государства-террористки России похищают на оккупированных территориях Запорожской области мирных жителей.

В Мелитополе, который временно захватили российские захватчики, пленили исполняющую обязанности директора многопрофильного центра профессионально-технического образования Олесю Дорохову.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что с начала войны на базе учебного заведения она организовала Центр помощи "От сердца к сердцу". Он был единственным в городе украинским гуманитарным штабом помощи жителям Мелитополя и переселенцам из Мариуполя.

В свою очередь, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в центре люди могли получить питание, вещи первой необходимости, лекарства. Кроме того, волонтеры формировали пакеты для одиноких и лежачих больных.

"Похищая активистов, оккупанты пытаются сломать волю и сопротивление местного населения, и как следствие – насадить власть террора и страха", — подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты похитили двух мужчин. Ими оказались руководитель Кирилловского поссовета Ивана Малеева и его заместителя Игоря Коробко.

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