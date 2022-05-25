В Мелитополе оккупанты взяли в плен руководство центра профессионально-технического образования

Военные государства-террористки России похищают на оккупированных территориях Запорожской области мирных жителей.
В Мелитополе, который временно захватили российские захватчики, пленили исполняющую обязанности директора многопрофильного центра профессионально-технического образования Олесю Дорохову.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
Отмечается, что с начала войны на базе учебного заведения она организовала Центр помощи "От сердца к сердцу". Он был единственным в городе украинским гуманитарным штабом помощи жителям Мелитополя и переселенцам из Мариуполя.
В свою очередь, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в центре люди могли получить питание, вещи первой необходимости, лекарства. Кроме того, волонтеры формировали пакеты для одиноких и лежачих больных.
"Похищая активистов, оккупанты пытаются сломать волю и сопротивление местного населения, и как следствие – насадить власть террора и страха", — подчеркнула Денисова.
Как сообщалось, на временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты похитили двух мужчин. Ими оказались руководитель Кирилловского поссовета Ивана Малеева и его заместителя Игоря Коробко.
Читайте также:
- Российские оккупанты выдают за украинских военнопленных крестьян из Харьковщины
- На оккупированных территориях Запорожья партизаны обещают уничтожать захватчиков, как когда-либо нацистов
- Оккупанты нанесли авиаракетный удар по мирным домам Краматорска