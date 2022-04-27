В Мелитополе оккупанты заблокировали резикоридоры и назначают руководителями бывших преступников

В Мелитополе Запорожской области оккупанты продолжают устанавливать свою власть на оккупированных территориях.

В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры: поставки продуктов, лекарств и эвакуация населения пока не возможны.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

Также в оккупированном Мелитополе россияне продолжают угонять мирных жителей, а на руководящие должности назначают некомпетентных работников и бывших преступников. Кроме этого оккупанты готовятся с размахом и парадом праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.

В Мелитопольском районе российские оккупанты заминировали местность вблизи Каменной Могилы, роют окопы в селах, расположенных вблизи заповедника, а на источниках села Терпение обустраивают свой лагерь. Таким образом, захватчики пытаются закрепиться на запорожской земле и в то же время надеются предотвратить партизанское движение сопротивления в Мелитопольском районе.

Напомним, что ВСУ провели успешную боевую операцию на Запорожском направлении, где в районе населенного пункта Х* вступили в бой с оккупантами. В итоге украинским защитникам удалось захватить в плен вражеских бойцов.