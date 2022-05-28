В Мелитополе оккупанты захватили два вуза и назначили "единственным ректором" экс-преподавателя из Харькова

Россияне на оккупированных территориях Запорожской области пытаются подчинить себе заведения системы образования.
В пятницу, 27 мая, сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили, что в здание вуза ворвались с оружием российские оккупанты. Аналогичная ситуация сложилась и в Мелитопольском педагогическом университете.
Об этом сообщили в строительстве Запорожской областной военной администрации.
Оккупанты сообщили сотрудникам университетов, что оба вуза объединились. Именно поэтому преподаватели должны либо написать заявление на переход в объединенный университет, либо увольняться.
Единственным ректором вузов объявили постоялого подполковника и бывшего старшего преподавателя Харьковского университета внутренних упражнений Андрея Чуйкова. Сотрудники агротехнологического университета рассказали, что новый ректор вел себя неадекватно, был агрессивным и хамил.
Как сообщалось, оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской общины известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец, а Бердянск подключили к трем российским радиостанциям, на которых ежечасно звучит российская пропаганда.
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