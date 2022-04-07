В Мелитополе оккупанты захватили издательскую компанию и под брендом издали свою агитационную газету

В Мелитополе оккупанты захватили издательскую компанию и под брендом издали свою агитационную газету

В холдинге подчеркивают, что не имеют отношения к агитке оккупантов.

Во временно окутанном Мелиополе Запорожской области российские захватчики пытаются дезинформировать местное население, распространяя пропагандистские сообщения.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что враг "распространяет цинично лживую информацию через СМИ". "Рашисты и их муртады издали свою агитационную газету с использованием украденного местного бренда "МВ-холдинг", — говорится в сообщении.

В свою очередь, издатель опровергает свою причастность к распространению этой газеты. Владелец "МВ-холдинг" Михаил Кумок отмечает, что ему неизвестно ни о тираже, ни о способе изготовления этой агитки.

Как сообщалось, в Энергодаре атомщики отказались участвовать в ролике пропагандистов РФ "о победе на АЭС". Однако российским средствам пропаганды так и не удалось получить ни одного комментария от работников Запорожской АЭС.

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