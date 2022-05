В Мелитополе партизаны убили двоих российских оккупантов

Фото: Associated Press

В Мелитополе утром оккупанты обнаружили два трупа.

По информации местных, убитые – военные высокого ранга.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Трупы обнаружили в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины. Сразу к месту происшествия съехались народные милиционеры и казаки.

После следственных действий труппы забрали. Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум оккупантам высокого ранга.

По информации авторитетного американского аналитического центра ISW (Institute for the Study of War), в свежем сведении о ходе освободительной войны Украины против российских захватчиков указывает Мелитополь как центр партизанского движения.

Благодаря действиям партизан, по информации Мелитопольского городского головы Ивана Федорова, за время оккупации удалось добиться следующих успехов:

проведено более 20 успешных операций сопротивления оккупантам

повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения

предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке.

ликвидировано более 100 оккупантов.

Напомним, что в Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрударов.

Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.