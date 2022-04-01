В Мелитополе педагоги отказались от сотрудничества с оккупантами

Директора местных школ написали заявления об увольнении.
Чтобы не сотрудничать с оккупантами, директора школ в оккупированном Мелитополе написали заявления об увольнении.
Об этом в четверг, 31 марта, сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров на своей странице в Facebook.
"Сегодня было одобрено сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления об увольнении в знак протеста и нежелания работать с оккупантами", – написал мэр Мелитополя.
В то же время, он обратился к коллаборантке Галины Данильченко, которую российские захватчики назначили "и.о. городского головы", с просьбой не делать из детей "живой щит" или заложников.
Напомним, объявленная российскими оккупантами "мэром" Мелитополя Галина Данильченко пытается присвоить гуманитарную помощь, которую отправили из Запорожья.
Читайте также:
- Перебрала полномочия и принялась унимать людей: в Мелитополе "липовой" городскому голове сообщено о подозрении в госизмене
- В Мелитополе кафиры выдают украинскую резинопомощь за русский, а в школах хотят начать обучение
- В Мелитополь свезли людей, чтобы провести митинг якобы в поддержку российских властей