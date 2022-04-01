В Мелитополе педагоги отказались от сотрудничества с оккупантами

В Мелитополе педагоги отказались от сотрудничества с оккупантами

Директора местных школ написали заявления об увольнении.

Чтобы не сотрудничать с оккупантами, директора школ в оккупированном Мелитополе написали заявления об увольнении.

Об этом в четверг, 31 марта, сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров на своей странице в Facebook.

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"Сегодня было одобрено сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления об увольнении в знак протеста и нежелания работать с оккупантами", – написал мэр Мелитополя.

В то же время, он обратился к коллаборантке Галины Данильченко, которую российские захватчики назначили "и.о. городского головы", с просьбой не делать из детей "живой щит" или заложников.

Напомним, объявленная российскими оккупантами "мэром" Мелитополя Галина Данильченко пытается присвоить гуманитарную помощь, которую отправили из Запорожья.

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