В Мелитополе подросток поскользнулся из-за гололеда и наткнулся на острие забора (фото)

В Мелитополе подросток поскользнулся из-за гололеда и наткнулся на острие забора (фото)

Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука потерпевшего.

В Мелитополе подросток из-за гололеда подскользнулся на тротуаре и во время падения проткнул ладонь металлическим забором.

Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука потерпевшего и передали подростка врачам "скорой". О состоянии ребенка не уточняют.

ГСЧС в Запорожской области

Напомним, что в Мелитополе подросток в школе устроил стрельбу "ради прикола".

Ранее сообщалось, что под Одессой мальчик наткнулся на острие забора.

Читайте также: