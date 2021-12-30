В Мелитополе подросток поскользнулся из-за гололеда и наткнулся на острие забора (фото)

Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука потерпевшего.
В Мелитополе подросток из-за гололеда подскользнулся на тротуаре и во время падения проткнул ладонь металлическим забором.
Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.
Спасатели срезали часть забора, в которой застряла рука потерпевшего и передали подростка врачам "скорой". О состоянии ребенка не уточняют.
Напомним, что в Мелитополе подросток в школе устроил стрельбу "ради прикола".
Ранее сообщалось, что под Одессой мальчик наткнулся на острие забора.
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