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- Украина
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В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов: в городе запах гари
Во временно оккупированном Мелитополе раздалась серия мощных взрывов.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сообщают о серии мощных взрывов и вероятных попаданиях.
Об этом сообщило партизанское движение « АТЭШ » .
По информации агентов движения, поначалу в городе раздалась серия сильных взрывов. Впоследствии «АТЕШ» сообщил о новых возможных попаданиях. Подобные сообщения о сериях взрывов в Мелитополе движение уже публиковало в своем Telegram-канале.
Также агенты сообщают о сильном запахе гари в воздухе . Ранее АТЕШ фиксировал в Мелитополе смог, а также перебои с электро- и водоснабжением после атак.
Что именно могло быть поражено и какие последствия взрывов, пока неизвестно. Официальной информации от украинской стороны по поводу ударов по объектам в Мелитополе на данный момент нет.
Информация уточняется.
Напомним, что ранее во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов