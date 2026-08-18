В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов: в городе запах гари

Дрон / © ТСН.ua

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сообщают о серии мощных взрывов и вероятных попаданиях.

Об этом сообщило партизанское движение « АТЭШ » .

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По информации агентов движения, поначалу в городе раздалась серия сильных взрывов. Впоследствии «АТЕШ» сообщил о новых возможных попаданиях. Подобные сообщения о сериях взрывов в Мелитополе движение уже публиковало в своем Telegram-канале.

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Также агенты сообщают о сильном запахе гари в воздухе . Ранее АТЕШ фиксировал в Мелитополе смог, а также перебои с электро- и водоснабжением после атак.

Что именно могло быть поражено и какие последствия взрывов, пока неизвестно. Официальной информации от украинской стороны по поводу ударов по объектам в Мелитополе на данный момент нет.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы: оккупационные власти заявили об атаке дронов

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