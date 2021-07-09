В Мелитополе произошел взрыв на литейном предприятии: серьезно пострадали двое мужчин

У мужчин ожоги почти всего тела.

При жизни двух мужчин, пострадавших в результате взрыва на литейном предприятии в Мелитополе, борются врачи.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июля.

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Люди получили травмы, когда осматривали оборудование для производства порошковых смесей. Оба получили значительные ожоги: у одного поражено 90% тела, у другого — 95%. Пострадавшие — это 36-летний мастер участка и 60-летний заказчик, приехавший на объект с другого завода. Сейчас пациенты в медикаментозном сне. От прогнозов мелитопольские медики воздерживаются. Состояние больных не позволяет транспортировать их в обасной центр.

Причины взрыва устанавливают правоохранители. Предварительно, речь идет о нарушении правил техники безопасности. Управление Гоструда создает комиссию, чтобы выяснить обстоятельства несчастного случая.

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Напомним, в Харькове на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло прогремел взрыв и произошло возгорание. ЧП произошло 2 апреля на территории завода в Новобаварский районе города. В результате происшествия один человек погиб, 38-летний мужчина с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

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