Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мелитополе произошел взрыв на пути, когда по нему двигался поезд: подробности "бавовни"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1027
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мелитополе произошел взрыв на пути, когда по нему двигался поезд: подробности "бавовни"

Фото: Unsplash

Повреждены 50 метров колеи.

Во время "бавовни" во временно оккупированном Мелитополе, который произошел 13 июня, пострадал участок железной дороги. В момент взрыва по ней как раз двигался российский поезд.

Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.

По его словам, пострадал поезд из Днепрорудного, перевозившего железную руду. В результате взрыва пять вагонов сошли с рельсов. Также повреждены 50 метров пути и заблокирован логистический путь врага.

Федоров подчеркнул, что благодаря широкой сети железнодорожных путей и узловой станции россияне превратили Мелитополь в хаб для транспортировки военных и техники в Запорожскую линию фронта. На обратном пути через город везут в Крым или Новоазовск, награбленный из прифронтовых населенных пунктов. Впрочем, оккупанты тщетно пытаются сделать из города логистический центр.

Напомним, накануне в городе днем произошли взрывы. Их слышали жители в разных частях города. Да, громкий одиночный взрыв произошел на севере Мелитополя, в глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1027
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация