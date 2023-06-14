В Мелитополе произошел взрыв на пути, когда по нему двигался поезд: подробности "бавовни"

Во время "бавовни" во временно оккупированном Мелитополе, который произошел 13 июня, пострадал участок железной дороги. В момент взрыва по ней как раз двигался российский поезд.

Об этом сообщил легитимный мэр Иван Федоров.

По его словам, пострадал поезд из Днепрорудного, перевозившего железную руду. В результате взрыва пять вагонов сошли с рельсов. Также повреждены 50 метров пути и заблокирован логистический путь врага.

Федоров подчеркнул, что благодаря широкой сети железнодорожных путей и узловой станции россияне превратили Мелитополь в хаб для транспортировки военных и техники в Запорожскую линию фронта. На обратном пути через город везут в Крым или Новоазовск, награбленный из прифронтовых населенных пунктов. Впрочем, оккупанты тщетно пытаются сделать из города логистический центр.

Напомним, накануне в городе днем произошли взрывы. Их слышали жители в разных частях города. Да, громкий одиночный взрыв произошел на севере Мелитополя, в глухой взрыв мелитопольцы слышали в центре.

Читайте также: