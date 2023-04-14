В Мелитополе произошла мощная "бавовна": взрыв слышали даже в окрестных селах

В пятницу, 14 апреля, в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв. "Бавовна" уже не впервые произошла в районе железнодорожного депо.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Утро для врага началось совсем не хорошо. Был сверхмощный взрыв, который слышал не только Мелитополь, но и окрестные села. Этот взрыв был вблизи железнодорожного депо", — рассказал городской голова.

Также в районе депо оккупационная армия концентрирует свою технику и боеприпасы. Кроме того, там находится ремонтная база врага. По словам Федорова, она "уже страдала, но еще не полностью разрушена".

Напомним, Федоров сообщал, что в Мелитополе российские захватчики продолжают скрытую мобилизацию. Теперь они заявили о создании еще одного "добровольческого батальона". Его создание начал так называемый "руководитель" оккупационной полиции Жидков.

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