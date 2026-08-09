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- Украина
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В Мелитополе раздалась серия взрывов: сообщают об атаке дронов и перебоях со светом
В оккупированном Мелитополе раздалась серия мощных взрывов.
В оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью раздалась серия мощных взрывов. После одного из них в части города могли возникнуть проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщают местные жители и партизанское движение « АТЭШ ».
По предварительной информации, один из взрывов был слышен в районе железной дороги. Впоследствии агенты АТЕШ заявили о мощном взрыве вблизи 23-го микрорайона Мелитополя.
По их данным, после взрыва в районе могло просесть напряжение в электросети. Также сообщается о возможном поражении электроподстанции, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Кроме того, местные жители сообщали о работе российских мобильных огневых групп, пытавшихся сбить беспилотники.
После серии взрывов в районе поселка Моряков, по сообщениям очевидцев, исчезло электроснабжение.
В АТЕШ утверждают, что беспилотники продолжали движение в направлении военных объектов российских оккупационных сил.
Информация о возможных попаданиях, масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.
Напомним, что в Белгороде прогремела серия мощных взрывов : сообщают о массированной атаке дронов