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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Мелитополе раздалась серия взрывов: сообщают об атаке дронов и перебоях со светом

В оккупированном Мелитополе раздалась серия мощных взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Взрыв, пожар

Взрыв, пожар / © Pexels

В оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью раздалась серия мощных взрывов. После одного из них в части города могли возникнуть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщают местные жители и партизанское движение « АТЭШ ».

По предварительной информации, один из взрывов был слышен в районе железной дороги. Впоследствии агенты АТЕШ заявили о мощном взрыве вблизи 23-го микрорайона Мелитополя.

По их данным, после взрыва в районе могло просесть напряжение в электросети. Также сообщается о возможном поражении электроподстанции, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, местные жители сообщали о работе российских мобильных огневых групп, пытавшихся сбить беспилотники.

После серии взрывов в районе поселка Моряков, по сообщениям очевидцев, исчезло электроснабжение.

В АТЕШ утверждают, что беспилотники продолжали движение в направлении военных объектов российских оккупационных сил.

Информация о возможных попаданиях, масштабах повреждений и последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в Белгороде прогремела серия мощных взрывов : сообщают о массированной атаке дронов

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