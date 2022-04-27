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В Мелитополе ректор педагогического вуза сотрудничает с оккупантами: внедряет российские стандарты образования

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В Мелитополе ректор педагогического вуза сотрудничает с оккупантами: внедряет российские стандарты образования

Фото из открытых источников.

В Мелитополе Запорожской области, который временно захватили россияне, ректор одного из вузов пошел на сотрудничество с оккупантами.

Речь идет о ректоре Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. Он при захвате войсками РФ вступила в сговор с представителями оккупационных властей.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что глава вуза выполняет организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Он также осуществляет пропаганду в учебных заведениях по поводу оправдания вооруженной агрессии против Украины. Ректор вуза вводит стандарты образования государства-террориста в учебном заведении.

Как сообщалось , в оккупированной Васильевке в Запорожье россияне назначили "и.о. председателя" городского совета Наталию Романиченко. Новоназначенная представительница оккупационной администрации записала видеообращение к местным жителям. Над зданием вывесили русский триколор.

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