В Мелитополе россияне выдалбливают из стен медную проволоку, чтобы сдать на металлолом в своей "мощной стране"

В Мелитополе россияне выдалбливают из стен медную проволоку, чтобы сдать на металлолом в своей "мощной стране"

Армия Российской Федерации известна своими мародерскими действиями на территории Украины.

Российское мародерство на оккупированных территориях Запорожской области впечатляет. Так, во временно оккупированном россиянами Мелитополе захватчики выдалбливают из стен промышленных объектов медную проволоку. Ее потом сдают на металлолом в России.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

"Голодранцы занимаются очень популярным делом, в котором равных им нет. Дикари выдалбливают из стен промышленных объектов медную проволоку, чтобы сдать ее на металлолом в своей "мощной стране" и получить за это средства. "Вторая армия мира" — что сказать", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, сельскохозяйственную технику, которую российские военные похитили в Мелитополе, нашли в Чечне под Грозным. На технике украинских аграриев были установлены специальные маячки. Именно благодаря этому удалось установить, что она оказалась на территории фирмы, связываемой с Рамзаном Кадыровым.

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