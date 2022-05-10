В Мелитополе российские оккупанты под видом поиска партизан грабят местных жителей

В Мелитополе Запорожской области активно действует партизанское движение.

Поэтому оккупантам приходится рыскать по городу в их поиске и проводить обыски, а также заодно обворовывать украинцев.

Об этом сообщается в Запорожской областной государственной администрации.

"В Мелитополе солдаты оккупационной армии под видом поиска партизан и диверсантов взламывали частные гаражи и проводили обыски. Жители авиагородка сообщают, что военные с автоматами похищали автомобили из гаражей и частного сектора. Кроме того, захватчики занимают квартиры мелитопольцев, которые выехали на территорию подконтрольную Украине", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в оккупированных Мелитополе, Акимовке и районе захватчики провели многочисленные обыски. "Диверсантов" искали в частных домах, на предприятиях моторного завода. Кстати, в Бердянске, который захватила Россия, также действует украинское подполье. Ночью местные жители слышали выстрелы у порта. После этого российские военные начали активно проводить обыски в городе.

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