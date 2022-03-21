В Мелитополе российские оккупанты похитили журналистов

4 работников медиа увезли в неизвестном направлении.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты похитили четырех журналистов местного издания "Местные вести".

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Об этом сообщается на странице издания в Instagram.

"Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайки, издателю Михаилу Кумоку, выпускаещему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

В издании добавили, что их сайт подвергся хакерской атаке, из-за чего не работает.

О похищении работников медиахолдинга также сообщила дочь одного из пленных журналистов Татьяна Кумок.

"Сегодня утром оккупанты выкрали папу Кумока Михаила Владимировича. До выхода на пенсию он был в составе руководителей МВ – холдинга. Вероятно, оккупанты пытаются добиться сотрудничества. Пока никто из похищенных на связь не выходил. Нет никакой связи с мамой. Под домом родителей стоит машина оккупантов", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, российские оккупанты похитили в Бердянске Запорожской области журналистку hromadske.