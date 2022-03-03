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В Мелитополе российские оккупанты раздают жителям пропагандистские листовки

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В Мелитополе российские оккупанты раздают жителям пропагандистские листовки

Они призывают смотреть новости там, где их смотрит вся Россия.

В Мелитополе российские наемники раздают жителям пропагандистские листовки о том, что они вторглись в Украину, чтобы "бороться с фашистами".

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В бумажках к украинским бойцам "обращается президент РФ" и призывает их сложить оружие.

Также распространяют листовки к горожанам, где говорится, что "Россия не воюет с украинским народом", и предоставляется список российских пропагандистских каналов.

Тем временем под Черниговом в поселке Михайло-Коцюбинское оккупанты ходят по домам и забирают у людей телефоны.

Об этом ТСН.ua рассказали жители поселка.

По их словам, сегодня, 3 марта, в 10:50 российские оккупанты зашли в их дом и забрали мобильные, и сказали не выходить на улицу, потому что якобы там работает снайпер.

Также местные рассказали, что в поселке россиян и техники очень много, в том числе "Смерчи" и "Ураганы", возле пожарной части преступники устанавливают "Грады".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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