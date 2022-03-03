В Мелитополе российские оккупанты раздают жителям пропагандистские листовки

Они призывают смотреть новости там, где их смотрит вся Россия.

В Мелитополе российские наемники раздают жителям пропагандистские листовки о том, что они вторглись в Украину, чтобы "бороться с фашистами".

В бумажках к украинским бойцам "обращается президент РФ" и призывает их сложить оружие.

Также распространяют листовки к горожанам, где говорится, что "Россия не воюет с украинским народом", и предоставляется список российских пропагандистских каналов.

Тем временем под Черниговом в поселке Михайло-Коцюбинское оккупанты ходят по домам и забирают у людей телефоны.

Об этом ТСН.ua рассказали жители поселка.

По их словам, сегодня, 3 марта, в 10:50 российские оккупанты зашли в их дом и забрали мобильные, и сказали не выходить на улицу, потому что якобы там работает снайпер.

Также местные рассказали, что в поселке россиян и техники очень много, в том числе "Смерчи" и "Ураганы", возле пожарной части преступники устанавливают "Грады".