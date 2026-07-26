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- Украина
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В Мелитополе слышна стрельба, в Донецке прогремели мощные взрывы
На временно оккупированных территориях Украины сообщают о громких звуках.
Во временно оккупированных Мелитополе и Донецке вечером было громко. Местные жители сообщают о звуках стрельбы и взрывах.
По данным агентов партизанского движения « АТЕШ », стрельба слышна в Мелитополе. В Калининском районе оккупированного Донецка сообщают о громких звуках, а в Пролетарском районе города прогремели мощные взрывы.
Ранее АТЕШ также сообщал о взрывах в Мелитополе. Официальной информации о причинах громких звуков и возможных последствиях нет.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Донецке взорвался склад боеприпасов.
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