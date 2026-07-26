В Мелитополе слышна стрельба, в Донецке прогремели мощные взрывы

Дрон / © ТСН.ua

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Во временно оккупированных Мелитополе и Донецке вечером было громко. Местные жители сообщают о звуках стрельбы и взрывах.

По данным агентов партизанского движения « АТЕШ », стрельба слышна в Мелитополе. В Калининском районе оккупированного Донецка сообщают о громких звуках, а в Пролетарском районе города прогремели мощные взрывы.

Ранее АТЕШ также сообщал о взрывах в Мелитополе. Официальной информации о причинах громких звуков и возможных последствиях нет.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Донецке взорвался склад боеприпасов.

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