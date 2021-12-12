В Мелитополе судили женщину, вышедшую выбросить мусор без паспорта

Женщина не имела с собой документа, удостоверяющего личность, поэтому его обвинили в нарушении карантинных требований.

В Мелитополе Запорожской области местную жительницу обвинили в нарушении карантинных требований, и она предстала перед судом, поскольку находилась на улице без паспорта.

Об этом сообщает "УНИАН".

Эту историю сообщила судья горрайонного суда Мелитополя Лилия Дараган.

"Составлен материал административный в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор в мусорные баки, ... она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом было учтено то обстоятельство, что не был столь значительный ущерб причинен, и судом было применено устное замечание.Потому что мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание — оно одно только может быть — 17 тысяч гривен штраф. И где же пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов — и 17 тысяч гривен штраф", — рассказала Дараган.

Напомним, что немецком городе Бранденбург, что возле Берлина , отец-антивакцинатор расстрелял троих своих детей и жену, пока они спали. По данным местных СМИ, это произошло из-за того, что у его жены на работе обнаружили фальшивый COVID-сертификат и мужчина боялся, что у них заберут детей.

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