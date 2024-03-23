В Мелитополе в результате взрывов уничтожены оккупанты и их техника: в ГУР озвучили детали

В Мелитополе 22 марта в результате взрывов уничтожены оккупанты и их техника.

Об этом сообщает ГУР.

Отмечается, что в эпицентре взрывов находилось около 20 российских окупантов, два тентованных грузовика "Кама и УАЗ "Patriot".

"В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешному огневому поражению нанесен группе российских захватчиков и их военной технике", — рассказали в ГУР.

Точные потери врага уточняются.

Напомним, на утро 32 марта 2024 года ВСУ уничтожили 435 760 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1050 военных. Данные уточняются.

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