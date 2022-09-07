В Мелитополе в ряде магазинов уже нельзя рассчитаться гривнами

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области местные жители уже не могут рассчитаться гривнами в ряде магазинов. Также мелитопольцы жалуются на значительно завышенные цены на продукты и их качество.

Об этом пишет "РИА-Мелитополь".

В ряде супермаркетов Мелитополя купить товары можно только за рубли.

"Это касается российских супермаркетов, занявших помещение украденных торговых центров "АТБ", "Сильпо" в Мелитополе. Как сообщают горожане, в супермаркетах "Мера", "Мясоруб", "Мера мясо", "Центральный" ценники на товар исключительно в рублях", — говорится в сообщении.

Продавцы говорят, что гривну не берут. Однако в супермаркете "Мера" висит объявление о том, что могут обналичить средства с банковской карты.

"Цены же в этих магазинах космические. Даже привезти из Крыма товар с наценкой обойдется меньше, чем в этих торговых точках. Я вообще не пойму, на кого рассчитаны такие магазины", — возмущается предприниматель, который и сам ездил в Крым за покупками.

У мелитопольцев есть и притензии к ассортименту, который завозится в Мелитополь.

"Завозится в Мелитополь "одно ла*но", которое есть невозможно. Даже сами россияне в эти супермаркеты не ходят", — говорится в сообщении.

В Мелитополе буквально через неделю изменился курс гривны к рублю. Если 7 дней назад 1000 рублей приравнивали к 820 грн, то теперь 650 грн.

"Идет искусственное занижение курса, потому что не центрабанк, а лично наш пьяница Е. Балицкий издает какие-то указы по курсу гривны и рубля, играя на руку черным менялам. Такое впечатление, что он с ними в доле или крышует этот бизнес. Если курс будет 1 к 1, то гривна вообще может исчезнуть", — рассуждает предприниматель из Мелитополя.

Доллар в Мелитополе продается по курсу 1 к 45-47 за новые купюры и 1 к 43-44 за старые. По словам местных, сейчас в городе процветает "черная" точка обналичивания.

6 сентября на черном рынке можно было обналичить гривну с карты под 8-15%, а продать безналичность — 3-8,5% еще и заработать.

"В Мелитополе сегодня активно скупают безналичные и переводят в криптовалюту. Свободной рублевой денежной массы в городе нет, поскольку эту валюту вывозят всю в Крым. На полуострове мелитопольцев воспринимают как денежный кошелек", — отметил бизнесмен.

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