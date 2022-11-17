В Мелитополе ВСУ "закобзонили" оккупантов в их штабе и устроили врагу "фейерверк" в Конских Раздолах

В Мелитополе "прилетело" в штаб оккупантов. В результате убиты и ранены.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Мелитополе в логове оккупантов произошел "хлопок". Взрыв раздался в жилом массиве вблизи 24-го училища. Туда сразу отправились скорые и начали вывозить раненых оккупантов.

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