В Мелитополе взорвали штаб ФСБ и базу оккупационной "администрации" (фото, видео)

Во временно захваченном россиянами Мелитополе раздались взрывы.
Сегодня, 25 октября, утром в Мелитополе произошел взрыв возле здания, где базируются оккупационные власти и штаб местного ФСБ. В многоэтажке также находился офис пропагандистов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Пропагандисты кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, размещающегося в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", — проинформировал Федоров.
По данным пропагандистских средств информации, в результате происшествия пострадали 5 человек. Иван Федоров пока эту информацию не подтвердил.
Напомним, что жители оккупированной Запорожской и Херсонской области начали массово отказываться от российских рублей.
В Мелитополе местные жители заметили, что коллаборанты бегут в сторону Крыма. По их информации, небольшие колонны черных представительских внедорожников с госномерами и без них уезжают на юг.
Читайте также:
- "Загримировались ради нового ролика": ВСУ "закобзонили" группу кадыровцев благодаря видео в Тиктоке (видео)
- "С каждой ротацией в квартирах горожан становится чище": россияне вывозят из Лисичанска чужое имущество
- В Польше 14-летний местный подросток молотком избил 7-летнюю девочку из Украины