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В Мелитополе взорвали штаб ФСБ и базу оккупационной "администрации" (фото, видео)

Дата публикации
Просмотры
1871
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В Мелитополе взорвали штаб ФСБ и базу оккупационной "администрации" (фото, видео)

Во временно захваченном россиянами Мелитополе раздались взрывы.

Сегодня, 25 октября, утром в Мелитополе произошел взрыв возле здания, где базируются оккупационные власти и штаб местного ФСБ. В многоэтажке также находился офис пропагандистов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Пропагандисты кремля неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, размещающегося в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль", — проинформировал Федоров.

По данным пропагандистских средств информации, в результате происшествия пострадали 5 человек. Иван Федоров пока эту информацию не подтвердил.

Напомним, что жители оккупированной Запорожской и Херсонской области начали массово отказываться от российских рублей.

В Мелитополе местные жители заметили, что коллаборанты бегут в сторону Крыма.   По их информации, небольшие колонны черных представительских внедорожников с госномерами и без них уезжают на юг.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1871
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