В Мелитополе "забавовнило": вторую ночь подряд в городе раздаются громкие взрывы

В частности, россияне устроили между собой разборки.

Уже вторую ночь подряд во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.

Об этом сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в ночь на воскресенье, 11 июня, россияне "что-то не поделили и устроили разборки" во время комендантского часа, прямо посреди улицы на севере города.

"В ночь на воскресенье враг начал тотальные проверки домов. Конечно пытается найти сопротивление. А после этого они начали какую-то перестрелку, которая длилась несколько часов", — рассказал он.

Известно, что военные РФ постреляли друг друга и убили по меньшей мере одного оккупанта из Осетии.

"Сегодня ночью (12 июня — Ред.) суета продолжилась. В полночь что-то громко взорвалось на западе города: слышали жители Юровки и Нового Мелитополя", — добавил Федоров.

Как сообщалось, в Мелитополь прибыли шпионы от российской ФСБ, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.

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