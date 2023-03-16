В меру сладкая, влажная и рыхлая паска: рецепт к Пасхе, который покорит ваши сердца

Хотя до Пасхи остается еще целый месяц, стоит уже задуматься над тем, как испечь вкусную паску. Ведь ничто не сравнится с собственно испеченным десертом. Читайте в материале ТСН.ua о рецепте рыхлой и в меру влажной паски.
На своем канале фудблогерка Марианна Хабер-Дудар опубликовала проверенный рецепт в меру сладкой, влажной и рыхлой паски, которая точно покорит сердца каждого члена семьи.
В рецепте указано количество ингредиентов на 10 пасок по 250 граммов каждая (размер, примерно, как пол-литровая банка). Что нужно взять:
- 1 кг муки;
- 10 яичных желтков;
- 400 мл теплого молока;
- 200 г сливочного масла;
- 100 г дрожжей;
- 150 г изюма;
- 200 г сахара;
- 50 г ванильного сахара;
- цедра 1 лимона;
- 1/2 чайные ложки соли.
Процесс приготовления рыхлой паски очень прост и не требует особых кулинарных умений:
- Сначала нужно приготовить опару. Для этого в теплое молоко добавить дрожжи, 3 столовых ложки муки, 1 столовую ложку сахара и оставить на 15 минут.
- За это время можно начать готовить тесто. Растереть яичные желтки с сахаром, добавить соль и ванильный сахар, хорошо перемешать до однородности.
- Влить растопленное сливочное масло, натереть цедру из одного лимона и снова хорошо размешать.
- Постепенно влить опару, продолжая аккуратно помешивать.
- Всыпать изюм и добавить муку небольшими порциями. После каждого теста нужно тщательно размешивать, чтобы не было кусочков.
- Набрать тесто в форму, оставить на 1 час, чтобы оно подошло и увеличилось вдвое в объеме.
- Каждый кулич нужно смазать яйцом и выпекать при температуре 180 градусов (предварительно разогреть духовку) 45 минут.
Напомним, что по украинской традиции паски начинают выпекать на Чистый четверг, в последнюю неделю Великого поста.
Читайте также: