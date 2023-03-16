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В меру сладкая, влажная и рыхлая паска: рецепт к Пасхе, который покорит ваши сердца

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
566
Время на прочтение
2 мин
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В меру сладкая, влажная и рыхлая паска: рецепт к Пасхе, который покорит ваши сердца

Рыхлая паска: рецепт / Фото: Pexels

Хотя до Пасхи остается еще целый месяц, стоит уже задуматься над тем, как испечь вкусную паску. Ведь ничто не сравнится с собственно испеченным десертом. Читайте в материале ТСН.ua о рецепте рыхлой и в меру влажной паски.

На своем канале фудблогерка Марианна Хабер-Дудар опубликовала проверенный рецепт в меру сладкой, влажной и рыхлой паски, которая точно покорит сердца каждого члена семьи.

В рецепте указано количество ингредиентов на 10 пасок по 250 граммов каждая (размер, примерно, как пол-литровая банка). Что нужно взять:

  • 1 кг муки;
  • 10 яичных желтков;
  • 400 мл теплого молока;
  • 200 г сливочного масла;
  • 100 г дрожжей;
  • 150 г изюма;
  • 200 г сахара;
  • 50 г ванильного сахара;
  • цедра 1 лимона;
  • 1/2 чайные ложки соли.

Процесс приготовления рыхлой паски очень прост и не требует особых кулинарных умений:

  1. Сначала нужно приготовить опару. Для этого в теплое молоко добавить дрожжи, 3 столовых ложки муки, 1 столовую ложку сахара и оставить на 15 минут.
  2. За это время можно начать готовить тесто. Растереть яичные желтки с сахаром, добавить соль и ванильный сахар, хорошо перемешать до однородности.
  3. Влить растопленное сливочное масло, натереть цедру из одного лимона и снова хорошо размешать.
  4. Постепенно влить опару, продолжая аккуратно помешивать.
  5. Всыпать изюм и добавить муку небольшими порциями. После каждого теста нужно тщательно размешивать, чтобы не было кусочков.
  6. Набрать тесто в форму, оставить на 1 час, чтобы оно подошло и увеличилось вдвое в объеме.
  7. Каждый кулич нужно смазать яйцом и выпекать при температуре 180 градусов (предварительно разогреть духовку) 45 минут.

Напомним, что по украинской традиции паски начинают выпекать на Чистый четверг, в последнюю неделю Великого поста.

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Дата публикации
Просмотры
566
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