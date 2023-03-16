В меру сладкая, влажная и рыхлая паска: рецепт к Пасхе, который покорит ваши сердца

Хотя до Пасхи остается еще целый месяц, стоит уже задуматься над тем, как испечь вкусную паску. Ведь ничто не сравнится с собственно испеченным десертом. Читайте в материале ТСН.ua о рецепте рыхлой и в меру влажной паски.

На своем канале фудблогерка Марианна Хабер-Дудар опубликовала проверенный рецепт в меру сладкой, влажной и рыхлой паски, которая точно покорит сердца каждого члена семьи.

В рецепте указано количество ингредиентов на 10 пасок по 250 граммов каждая (размер, примерно, как пол-литровая банка). Что нужно взять:

1 кг муки;

10 яичных желтков;

400 мл теплого молока;

200 г сливочного масла;

100 г дрожжей;

150 г изюма;

200 г сахара;

50 г ванильного сахара;

цедра 1 лимона;

1/2 чайные ложки соли.

Процесс приготовления рыхлой паски очень прост и не требует особых кулинарных умений:

Сначала нужно приготовить опару. Для этого в теплое молоко добавить дрожжи, 3 столовых ложки муки, 1 столовую ложку сахара и оставить на 15 минут. За это время можно начать готовить тесто. Растереть яичные желтки с сахаром, добавить соль и ванильный сахар, хорошо перемешать до однородности. Влить растопленное сливочное масло, натереть цедру из одного лимона и снова хорошо размешать. Постепенно влить опару, продолжая аккуратно помешивать. Всыпать изюм и добавить муку небольшими порциями. После каждого теста нужно тщательно размешивать, чтобы не было кусочков. Набрать тесто в форму, оставить на 1 час, чтобы оно подошло и увеличилось вдвое в объеме. Каждый кулич нужно смазать яйцом и выпекать при температуре 180 градусов (предварительно разогреть духовку) 45 минут.

Напомним, что по украинской традиции паски начинают выпекать на Чистый четверг, в последнюю неделю Великого поста.

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