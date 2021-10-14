В месте воинской славы на Тернопольщине состоялся патриотический фестиваль

Тернопольщина — богатая местами исторической славы. Одним из таких знаменитых мест военной победы есть село Бышки Козивской громады.

Здесь сегодня, 14 октября, по случаю 79-летия создания УПА прошел фестиваль духовно-патриотической песни "Бишковская победа". Мероприятие началось с совместного молебна за мир в Украине. Организаторами фестиваля являются Тернопольский областной методический центр народного творчества, Козовский поселковый совет и команда Ивана Чайковского "За майбутнє".

"Сегодня тысячи украинских мужчин и женщин защищают границы родной страны. Они делают это для нас с вами. Мы же в свою очередь должны заботиться о том, чтобы Украина расцветала! Поэтому должны стать настоящими хозяевами этой земли! Большими и малыми делами доказывать, что мы ценим дар, который получили от наших защитников — дар быть свободными", — подчеркнул народный депутат Украины Иван Чайковский.

Владимир Болещук, первый заместитель главы облсовета, отметил, что основная обязанность каждого украинца — помнить о подвиге Героев и местах военной победы.

"Герои живут до тех пор, пока их помнят. Но помнят не только на словах. Помнят поступками и действиями. Приезжают к могилам, где десятки лет похоронены воины, облагораживают их, выкашивают траву, обустраивают памятники, сажают цветы. К таким достопримечательностям делают дорогу, чтобы будущие поколения украинцев могли приезжать и учиться на истории борьбы за украинскую независимость, могли знакомиться с такими патриотическими местами, как Бышки", — подчеркнул Владимир Болещук.

Именно Бышки в 1943-1945 годах были столицей воюющей Украины. Здесь в свое время находился штаб провода ОУН-УПА, а сейчас — музей национально-освободительной борьбы им. Якова Бусела, где хранятся личные вещи Романа Шухевича и других воинов.

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