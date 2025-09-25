В Метинвесте Политехнике начался четвертый учебный год: среди студентов — ветераны войны и защитники Мариуполя

Реклама

В общей сложности сегодня в университете обучается более 600 студентов, среди них 52 ветерана: для них образование это не только возможность получить новую профессию, но и важный этап возвращения к мирной жизни. В этом году на бакалавриат и магистратуру поступили четверо защитников Мариуполя – нацгвардейцы Дмитрий Кланцатый и Виталий Андрущенко, а также морпехи Александр Панькив и Константин Иванов, пережившие пленение и вернувшиеся домой. Они выбрали обучение на ИТ-специальностях, автоматизации, робототехнике и бизнес-аналитике.

Еще один студент – Владимир Тищенко, ветеран морской пехоты, который после ранения под Кринки демобилизовался и вернулся работать на «Запорожсталь». Он поступил на программу «Металлургия черных металлов» на средства Метинвеста. А Владимир Золотарев, сотрудник Северного ГОКа, во время бакалавриата объединял обучение с военной службой. Теперь он продолжает обучение на магистратуре по горному делу.

«Для нас большая ценность видеть среди студентов ветеранов. Они доказывают, что образование может стать новым этапом в жизни, шагом к знаниям и профессиональному росту. Вместе с Группой Метинвест мы создаем условия, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал и вносить вклад в развитие украинской промышленности», - говорит ректор университета Александр Почтенный.

С момента создания в Метинвест Политехники поступило более 1330 студентов, а 267 выпускников уже получили дипломы магистров и работают в промышленности.

«Мы поддерживаем университет, потому что убеждены: только сотрудничество бизнеса и образования может обеспечить подготовку новой инженерной элиты для восстановления Украины», - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Программы университета охватывают металлургию, горничество, механику, ИТ, автоматизацию, электроинженерию, безопасность труда. Обучение сочетает теорию с практикой на производствах Метинвеста, а самые успешные студенты получают стипендии, гранты, предложения и стажировку за рубежом.

Университет был основан Группой Метинвест в 2020 году по инициативе Рината Ахметова. Его миссия – создание в Украине образования европейского уровня, ориентированного на потребности современной промышленности.