В Метинвесте рассказали о преимуществах белого трудоустройства во время войны

Выплата зарплаты «в конверте» – распространенная практика по всему миру, и Украина не исключение. И хотя на первый взгляд получение большей суммы «на руки» может казаться выгодным, на самом деле у официальной зарплаты существенные преимущества, которые делают ее лучшим выбором для работника.

И прежде всего это — уверенность в ближайшем будущем, что приобретает особую ценность во времена неопределенности, говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Она пояснила, что официально трудоустроенные лица имеют доступ к комплексному пакету социальных гарантий, который обеспечивает им и их семьям уверенность в будущем. Речь идет о социальных выплатах и достойном пенсионном обеспечении. Если получать зарплату в конверте, право на все эти гарантии будет потеряно, и это может иметь серьезные последствия», — говорит Петрук.

Официальная зарплата не только увеличивает шансы на получение кредитов в банках и других финансовых учреждениях, но и открывает доступ к ссудам на выгодных условиях. Это может помочь приобрести жилье, взяв ипотечный кредит, или получить ссуду на покупку авто или получение образования. С «теневой» зарплатой шансы на получение кредита значительно снижаются, а условия кредитования могут быть гораздо хуже, подчеркнула Петрук.

«Белые работодатели заинтересованы в лучших специалистах, поэтому регулярно отслеживают тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции. Такие работодатели дают возможность работникам развиваться, учиться и строить карьеру внутри компании – ведь привлечь и удержать как можно больше талантов с доказанным опытом и высокой квалификацией – цель любого бизнеса», – пояснила она.

Важным моментом также является то, что размер официальной зарплаты фиксируется в трудовом договоре. Этот юридический документ защищает права работника и защищает его от незаконного увольнения. В случае невыполнения работодателем своих обязательств можно обратиться в органы государственной власти для защиты своих прав, указывает Петрук.

«Когда компания работает официально и прозрачно, у работодателя нет шансов не выплатить заработную плату или выплатить ее не полностью – по законодательству он будет нести финансовую, административную и уголовную ответственность. А в случае возникновения проблем с выплатой зарплаты или конфликтных ситуаций, работник может отстоять свои права в суде», – отметила она.

Ну а главное – белая зарплата – это значительный вклад в развитие страны, что особенно важно в условиях, в которых сейчас оказалась Украина. Ведь налоги, получаемые в т.ч. из белых зарплат, позволяют государству выделять ВСУ необходимые средства для выполнения их задач.

Как известно, группа Метинвест Ахметова – крупнейший налогоплательщик в металлургической отрасли и честный работодатель: в прошлом году компания оплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой «белой» зарплате сотрудников. В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн. 981 тыс. грн.