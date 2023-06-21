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В метро Киева не работает один из сервисов оплаты: какая причина

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
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В метро Киева не работает один из сервисов оплаты: какая причина

В метро Киева временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами / Фото: соцмережі

На станциях киевского метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами.

В метро Киева временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

По информации КГГА, причину специалисты пытаются поскорее выяснить и решить вопрос.

Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:

  • транспортная карта
  • бесконтактная банковская карта
  • мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

Напомним, что сегодня, 20 июня, в Киеве на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.

Тем временем еще четверо чиновников получили подозрение из-за разворовывания на строительстве Подольского моста в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
177
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