В метро Киева не работает один из сервисов оплаты: какая причина

На станциях киевского метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами.

В метро Киева временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

По информации КГГА, причину специалисты пытаются поскорее выяснить и решить вопрос.

Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:

транспортная карта

бесконтактная банковская карта

мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

Напомним, что сегодня, 20 июня, в Киеве на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.

Тем временем еще четверо чиновников получили подозрение из-за разворовывания на строительстве Подольского моста в Киеве.

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