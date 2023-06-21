В метро Киева не работает один из сервисов оплаты: какая причина

На станциях киевского метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами.
В метро Киева временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
По информации КГГА, причину специалисты пытаются поскорее выяснить и решить вопрос.
Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:
- транспортная карта
- бесконтактная банковская карта
- мобильные приложения ApplePay и Google Pay.
Напомним, что сегодня, 20 июня, в Киеве на станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.
Тем временем еще четверо чиновников получили подозрение из-за разворовывания на строительстве Подольского моста в Киеве.
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