В метро Киева задержали мужчину, который начал раздеваться: что известно

Четверо полицейских выносили полуобнаженного мужчину со станции.

Александр Марущак
Метро столицы

Метро столицы / © скриншот с видео

В Киевском метрополитене заметили необычное задержание полуобнаженного мужчины. Четверо правоохранителей несли пассажира по лестнице к выходу со станции метро «Контрактовая площадь». Мужчина был без верхней части одежды.

Соответствующие кадры попали в Сеть. На видео слышно, как другие пассажиры спрашивают у правоохранителей, куда они тянут мужчину и требуют объяснений. Один из полицейских говорит, что мужчина якобы в наркотическом состоянии и ему нужна помощь.

В то же время на видео слышно, как задержанный просит о помощи. Но четверо правоохранителей поднимают его и уносят в сторону выхода со станции. Видео на этом обрывается.

В полиции Киевского метрополитена прокомментировали ТСН.ua ситуацию на «Контрактовой площади». Там уточнили, что событие произошло утром, 11 апреля.

«Случившееся произошло вчера в 10.30 утра, полицейские обнаружили мужчину, нарушителя военного учета, который начал убегать. Верхнюю одежду он начал с себя сбрасывать во время задержания», — сообщили в полиции.

Напомним, в  Киеве на станции метро «Тараса Шевченко» внезапно умер пассажир. Тело, накрытое серой пленкой, на перроне станции заметили пассажиры.

