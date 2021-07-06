В метро в Киеве девушка избила мужчину, который схватил ее за ягодицы (видео)

В метро в Киеве девушка избила мужчину, который схватил ее за ягодицы (видео)

Девушка набросилась на своего обидчика и надавала ему пощечин.

В метро в Киеве произошел конфликт между девушкой и мужчиной. Последний, по ее словам, схватил ее за ягодицу.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Инцидент произошел на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". Мужчина, проходя мимо девушку, ляпнул ее по ягодицам со словами "Какая ж*па".

Девушка сначала растерялась, а потом догнала "ухажера" и надавала ему пощечин и обложила бранью. Теперь растерялся мужчина, он начал бежать на эскалатор, защищаясь от ударов.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что в Чернигове получила огласку история о негласном отношении военного комиссара Черниговского областного военкомата Александра Криворучко к коллегам-женщинам. Он ляпал их по ягодицам и обнимал.

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