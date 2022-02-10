В МИД Беларуси назвали "вандализмом" замену флага в Днепре

Вместо государственного флага на "Аллее многонационального города" вывесили национальный белорусский бело-красно-белый флаг.

В четверг, 10 февраля, в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины, требуя вернуть на флагшток возле украинского города Днепра государственный белорусский флаг (красно-зеленый с орнаментом), который недавно был заменен на национальный бело-красно-белый.

Об этом идет речь на официальном сайте МИД Республики Беларусь.

Замену флага в белорусском внешнеполитическом ведомстве назвали "циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации и актом государственного вандализма".

В случае отказа украинской стороны выполнить требования, говорится в сообщении, "белорусская сторона оставляет за собой право принять дальнейшие соразмерные меры".

Как пояснил на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов, установка в 2019 году возле администрации города флагштоков с флагами, символизирующими проживающие в городе национальные общины, была инициативой общественных активистов. Так здесь появились флаги Азербайджана, Белоруссии, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар. Накануне, 9 февраля, те же активисты заменили государственный флаг Республики Беларусь на национальный.

“Когда местная молодежь за бюджет участия установила возле мэрии флагштоки с флагами национальных общин, она имеет право эти флаги менять так, как ей вздумается. Тем более, что, в отличие от нацистской и коммунистической символики, бело-красно-белый флаг не запрещен в Украине. Поэтому молодежь может вешать возле мэрии любые флаги, которые захочет”, — написал Борис Филатов.

Напомним, во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США, произошел инцидент с украинским флагом — его облили водой.

Читайте также: