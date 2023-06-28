В МИД Китая не опровергли слова своего посла в ЕС, который заявил, что Украина имеет право отвоевать Крым

Китай не признает оккупацию Россией полуострова Крым и других территорий Украины.
В Министерстве иностранных дел Китая не опровергли слова своего посла в Европейском союзе Фу Цуна о том, что в Пекине поддерживают стремление Украины восстановить свои границы по состоянию на 1991 год, включая полуостров Крым.
Об этом заявила во время брифинга спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.
У спикера спросили, поддерживают ли в Пекине слова посла в ЕС о том, что Пекин поддерживает стремление Украины деоккупировать свои территории, на что она ответила, что "позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров.
В то же время, она не отрицала слова посла в ЕС.
Китай не признает оккупацию Россией полуострова Крым и других территорий, которые российские агрессоры захватили начиная с 2014 года.
Напомним, ранее сообщалось, что посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины выйти на границы 1991 года и полностью восстановить свою территориальную целостность.
Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано заявил, что власти Китая держат российского диктатора Владимира Путина под контролем.
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