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В МИД Китая не опровергли слова своего посла в ЕС, который заявил, что Украина имеет право отвоевать Крым

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В МИД Китая не опровергли слова своего посла в ЕС, который заявил, что Украина имеет право отвоевать Крым

Украина вправе отвоевать все свои территории: В МИД Китая не возразили слова своего посла в ЕС / Фото: Associated Press

Китай не признает оккупацию Россией полуострова Крым и других территорий Украины.

В Министерстве иностранных дел Китая не опровергли слова своего посла в Европейском союзе Фу Цуна о том, что в Пекине поддерживают стремление Украины восстановить свои границы по состоянию на 1991 год, включая полуостров Крым.

Об этом заявила во время брифинга спикер МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

У спикера спросили, поддерживают ли в Пекине слова посла в ЕС о том, что Пекин поддерживает стремление Украины деоккупировать свои территории, на что она ответила, что "позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров.

В то же время, она не отрицала слова посла в ЕС.

Китай не признает оккупацию Россией полуострова Крым и других территорий, которые российские агрессоры захватили начиная с 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины выйти на границы 1991 года и полностью восстановить свою территориальную целостность.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано заявил, что власти Китая держат российского диктатора Владимира Путина под контролем.

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Дата публикации
Просмотры
968
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