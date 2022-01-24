В МИД назвали "эвакуацию" посольства США в Украине "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски"

В МИД назвали "эвакуацию" посольства США в Украине "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски"

В Украине с 2014 года сохраняется угроза новых волн российской агрессии.

Министерство иностранных дел прокомментировало информацию о решении госдепартамента США о добровольном отъезде некоторых сотрудников американского посольства в Киеве, а также членов их семей из Украины. В украинском МИД назвали такое решение американской стороны "преждевременным" и считают его "проявлением чрезмерной предосторожности".

Об этом сообщили в МИД Украины.

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"Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиа-пространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - отмечают в МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще весной прошлого года.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. Посольство продолжит полноценно функционировать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если они имеют такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", — сказали в МИД.

В Министерстве иностранных дел призвали спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам же, выезжающим за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "Друг".

"Это нормальная международная практика поддержки консульской связи со своими гражданами", – указали в МИД.

В МИД выразили особую благодарность правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники.

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"Президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства", — подытожили в украинском МИД.

Ранее спикер Белого дома пояснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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